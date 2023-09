Belgia koondise keskmängija Nikola Milutinov leidis päev enne mängu Leeduga ometi, et kerges eelisseisus on vastased. «Leedul on tõeliselt hea meeskond, nad näitasid seda viimases mängus USAga. Just viis, kuidas nad mängisid. Meil läheb raskeks, sest nad tegutsevad jõuliselt ja energiliselt. Nad unustavad võidu ja tulevad meie vastu enesekindlalt. Peame samaga vastama, nad on mängu soosikud,» vahendas Milutinovi sõnu portaal Eurohoops.