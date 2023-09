MMil astub Itaalia vastu mängija, keda selle riigi alajuht nimetas reeturiks

Nimelt on Paolo Banchero isa itaallane ning nõnda oli USAs üles kasvanud 20-aastane mängumees mõnda aega kahevahel, kumba riiki esindama hakata. Alles tänavu juunis langes liisk USA kasuks.

Banchero põhjendas oma otsust asjaoluga, et tema ema Rhonda (neiupõlvenimega Smith) esindas omal ajal USA koondist ning see on alati olnud tema unistus.