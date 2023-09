Demiri hinnangul annab kodustatud mängija reegel ühtedele riikidele ebaõiglase edumaa teiste ees. «Näiteks kohtume täna Liibanoniga, kel on niisugune mängija (varem ka NBAs mänginud Omari Spellman - toim), meil aga ei ole. Kuidas saab öelda, et tegemist on ausa võitlusega? FIBA peab võtma vastu otsuse, et kodustatud mängijaid enam ei aktsepteerita. Kõik. Näiteks Türgi ei saa enam öelda, et nad ei kasuta kodustatud mängijaid. Isegi Hispaania vajas mullu EMi võitmiseks niisugust mängijat,» rääkis Demir.