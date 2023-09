Arand jätkab tugevas F2-klassi MM-sarjas esikolmikus

Ei olnud kellegil ka Itaalia GP-l midagi vastu panna Team Abu Dhabi piloodile Rashed Al Qemzile. Kindla eduga võttis ta etapivõidu. Teine koht kuulus üllatajale Daniel Segenmarkile Rootsist ja kolmas oli Giacomo Sacchi Monacost. Stefan Arand tõusis kvalifikatsiooniga võrreldes ühe koha võrra ja lõpetas sõidu viiendana. MM-sarja kokkuvõttes on liider Al Qemzi, teisel kohal Sacchi ja kolmandat kohta hoiab vaid 2 punktilise vahega Arand.

«Enne võistlusnädalat aimasime, et rada soosib oma lihtsusega pigem meie konkurente ja nii oligi. Tunneme meeskonnaga, et võistlus läks igati korda - saavutasime endale seatud eesmärgi ja tõime punktid koju. Hoiame jätkuvalt MM sarja kokkuvõttes kolmandat kohta ja sõita jääb veel kaks etappi. Tänaks siinkohal oma meeskonda ja toetajaid, kes kõik selle võimalikuks on teinud!» võttis Arand Itaalia GP Eesti Veemoto Liidu pressiteate vahendusel kokku.