Metsatulekahjude tõttu pidid Hyundai ja Toyota muutma oma testimise plaane, kuid lõpuks said kõik sõitjad peale Takamoto Katsuta oma plaanitud testid tehtud. Rallinädalal on aga Kreekas põlengute asemel teemaks hoovihmad.

Sõitjad on alustanud juba võistluseelse rajaluure ehk recce’ga ning sotsiaalmeedias levivalt fotolt on näha, et vähemalt mõned rallipaarid on mudastel mägiteedel jäänud autoga liikumisel hätta.