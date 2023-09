Kuulsal maratonil diskvalifitseeriti 11 000 osalejat

Augusti lõpus toimunud Mexico City maratonil osales üle 30 000 jooksja, kuid nüüd on korraldajad teatanud, et umbes 11 000 osalejat on diskvalifitseeritud, sest nende ajavõtukiip näitas, et nad ei läbinud 42,195 km pikkust distantsi reeglite päraselt.