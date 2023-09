Hispaania jalgpalliliit vallandas suudlusskandaali valguses maailmameistriks tulnud peatreeneri

Rubialese tegu on tauninud paljud inimesed ja organisatsioonid, Hispaania valitsusest rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) ja ÜRO inimõiguste komisjonini välja. Hermosole on toetust avaldatud kõikjalt. 81 Hispaania mängijat – sealhulgas kõik 23 äsja maailmameistriks tulnut – on astunud tema kaitseks välja ja öelnud, et nad ei esinda koondist nii kaua, kuni Rubiales pukis on. FIFA kehtestas talle esialgse 90-päevase jalgpallis tegutsemise keelu.