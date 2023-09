Rikberg tunnustas meid kotte pakkima saatnud Belgia esipommitajat: temast saab tulevane võrkpalli superstaar

Duell Belgiaga algas meie jaoks vaat, et katastroofiliselt. Avageimis oli võrdset mängu seisuni 4:4, seejärel läks vastane diagonaalründaja Ferre Reggersi tassimisel eest ega vaadanudki enne geimi lõppu (25:18) tagasi. Teises geimis põrutasid belglased Reggersi vedamisel veelgi kiiremini eest ja geim oli nende: 25:17.

Seejärel sai abitreener Avo Keelelt uuritud, kuidas 20-aastast pommitajat kinni saada. «Ma ei teagi, peame kõrgemale hüppama? Mees mängib kõva mängu, ja meie kahjuks on tal siiani on selline päev olnud, kus lihtsalt läheb ja lööb. Kui ta nii jätkab, siis on jama,» kõlas ETV2 otse-eetris nõutu vastus.