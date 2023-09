Verstappen ja Hamilton pidasid sõnasõda

Nii eelmine kui ka tänavune hooaeg on kindlalt kuulunud Red Bullile. Verstappen on ainuüksi tänavu võitnud 12 etappi. Kui liita siia veel juurde möödunud aastal teenitud 15 etapivõitu, on ta viimase 20 kuu jooksul võitnud koguni 27 etappi.