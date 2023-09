MM-pronks nõuab riigilt raha: inimesed ei saa aru, kui kallis on kümnevõistlus

Victor võitis Budapestis pronksi rahvusrekordi 8757 punktiga ning 120 000 elanikuga Kariibi mere saareriik elas oma dekatleedile kaasa. Õnnitlusi sadas sisse igast nurgast, riigi peaminister Dickon Mitchell rääkis Lindoni pühendumusest, vastupidavusest ja vankumatust vaimust tipptaseme saavutamisel rahvusvahelisel areenil.

Victor aga otsustas avalikkusele näidata medali teist külge. Tema hinnangul ei saada aru, kui palju raha tegelikult kergejõustikus kulub. «Inimesed ei saa aru, kui kallis on kümnevõistlus,» vahendas teda wicnews.com.

«Üks teivas maksab 1000 dollarit (930 eurot)) ja mul on neid 15. Üks oda on 2000 dollarit (1800 eurot). Lisaks veel üks kuul, ketas ja ma pean neid kõiki kaasa kandma. Nii et mõnikord peate mõtlema kõigile neile asjadele, mida tuleb spordiga tegelemiseks soetada,» lausus Victor.

30-aastane Victor ei varjanud, et tal on medalimõtted ka Pariisi olümpial ja 2025. aastal toimuvaks kergejõustiku MMiks Tokyos. Ta unistab saada maailma suurimaks sportlaseks «Mõelge sellele: väikesel poisil St. Davidis asuvast La Femmest on võimalus saada maailma suurimaks sportlaseks ja kuna Pariisi olümpia läheneb kiiresti, kavatsen ma teha mõningaid muudatusi ja arvan, et see tasub end ära,» ütles ta.

Victor usub, et väikesel Grenadal on ainulaadne võimalus lahkuda Pariisist kolme olümpiakullaga ning selle tarbeks kutsub ta Grenada valitsust ja ettevõtteid neid toetama. «Meil on võimalus Pariisis midagi suurepärast korda saata. Et see õnnestuks vajame igasugust toetust. See võib muuta Grenada ajalugu,» ütles kümnevõistleja.