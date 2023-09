Segadus: Jefimova jäi juunioride MMi rekorditest ilma

Jefimova ujus nädala alguses 50 m rinnuliujumise eelujumises välja aja 30,19, mida ka võistluste protokoll nimetas juunioride MMi rekordiks. Tundub aga, et arhiivisüsteem polnud korralik, sest nüüd on teatavaks tulnud, et rekord on endiselt leedulanna Meilutyte nimel ja on 29,86.