Neuville'i sõnul on olukord Kreekas pea katastroofiline

Kuigi reeglina sõidetakse Kreekas kuivades tingimustes, siis seekord on rallinädalal sadamas piirkonnas tohutult vihma ja seetõttu on ka tingimused praegu päris keerulised. Tõsi, nädalavahetus ise peaks kuiv tulema.

«Mõistagi tulime siia möödunud nädalal kaks korda, et saada võimalust testimiseks maastikupõlengute tõttu. Ja täna on meil täiesti teistsugune ilm,» rääkis Thierry Neuville Dirtfishile antud intervjuus.

Ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier oli oludest üllatunud. «Ma ootasin natuke suvisemat tunnet siia tulles, aga jah, torm üllatas kõiki. Kõige tähtsam on, et kõigil oleks turvaline. Praegu on rajaga tutvumine väga keeruline ja loodame, et rallit saab sõita normaalsetes oludes,» rääkis ta.