MMil on Žagarsi keskmised näitajad 14,2 punkti, kuus korvisöötu ja 2,3 lauapalli. Sealjuures on ta oma silmad toonud väga hea visketabavusega, kui kolmepunktivisked on tabanud 44,8-protsendiliselt ja visketabavus väljakult on tagamehe kohta suurepärane 56,4 protsenti.