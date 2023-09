Halb enne? Kreeka ralli testikatse jääb ekstreemse ilma tõttu ära

Tegu pole esimese muudatusega, mida korraldajad on pidanud tegema. Korduvalt on neil tulnud muuta rajaga tutvumise ajakava ja lisaks on lühendatud ka ralli punktikatseks oleva Grammeni kiiruskatse pikkust. Kui alguseks oleks see pidanud olema 19,77 km pikkune, siis nüüd on selle uueks pikkuseks kõigest 9 km.