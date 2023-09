Sloveenia peatreener kaitses Dončićit

Sloveenia kaotas Kanadale 89:100 ning Dončić saadeti väljakult minema neljandal veerandajal. Superstaari sõnul on ta oma kodumaad esindades väga emotsionaalne ning ei suuda pahatihti end kontrollida. Kanada vastu oli ta pidevalt kohtunike peale pahane, sest nad ei vilistanud tema vastu tehtud vigu ning nii mõnelgi korral oli ässal tuline õigus olla turris.

Ent Dončići väitel jäid mõned tema vastu tehtud vead meelega vilistamata. «Üks kohtunikest ütles ühele meie mängijale, et nad ei vilista mu vastu tehtud vigu, sest ma olin nende suhtes kriitiline. Tean, et kurdan palju, aga arvan, et selline käitumine pole õiglane.»