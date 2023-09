Saudi Araabia meistriliigas lõpeb üleminekuaken täna ning Al-Ittihad on teinud viimase otsustava sammu, et hankida endale Liverpooli ründaja Mohamed Salah. Kui augustis pakkusid nad 31-aastase Egiptuse ründaja eest üle 90 miljonit euro, siis nüüd on nad nõus välja käima 200 miljonit eurot. Salah’ turuhind on hinnanguliselt 65 miljonit eurot.