Kaugvisete spetsialist sõlmis Kalev/Cramoga lühiajalise lepingu

Viimased kaks järjestikust ja kokku kaheksa hooaega Kalev/Cramos mänginud Kristjan Kitsing on tuntud oma hea viskekäe ja legendaarseks saanud «3+1» võtte poolest. Kitsing on 6-kordne Eesti meister ja Taani meister.

Klubi mänedžer Ramo Kask klubi kodulehel: «Meil on hea meel, et saame kahekuulise lepinguga meeskonda täiendada kogenud mängijaga, kes on meie süsteemidega hästi kursis. Mõeldes juba BCL kvalifikatsiooniturniiri peale, siis iga täiendus on hetkel väga olulise kaaluga. Kristjan on meiega kogu ettevalmistus perioodi kaasa teinud ja loodetavasti saame teineteisele kasulikud olla.»