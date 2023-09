Cristiano Ronaldo jäi 20 aasta jooksul esimest korda välja olulisest edetabelist

Kolmapäeval avalikustatud nimekirjas on traditsiooniliselt 30 nime, kuid väärikale auhinnale on kaks peapretendenti. Hiljuti Euroopa aasta jalgpalluriks valitud norralane ja Manchester City ründaja Erling Haaland ja Argentina maailmameistriks vedanud Lionel Messi, kes on nüüd Miami Interi mängija.

Ballon d'Ori auhinnatseremoonia toimub 30. oktoobril Pariisis. Sarnaselt eelmisele aastale ei arvestata kalendriaasta tulemusi, kuid määravad on esinemised lõppenud hooajal 2022/23. Tiitlikaitsja on Karim Benzema, kes mängib nüüd samuti Saudi Araabias ja on ka seekord nomineeritud. Messi on Ballon d’Ori võitnud seitse korda, viimati 2021. aastal.