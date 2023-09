Ajalugu teinud Eesti pokkeriproff: tollased maailma tipud pidasid mind kergeks saagiks

Nii võitis ta ka 15 000-dollarilise WSOP Circuit turniiripaketi pooljuhuslikult. «Oli kas 22- või 55-dollarilise sisseostuga turniir, mille kolme parimat ootas lisaauhind väärtusliku pokkeripaketi näol. Küllap see minu tähelepanu ka köitis, kuid mida WSOP Circuit endast õigupoolest kujutas, ma päris täpselt ei teadnudki. Pärast esikolmikusse jõudmist olin omajagu üllatunud, et pean Las Vegase asemel hoopis New Orleansi sõitma,» meenutab Leibold naerdes.

Närvikõdi USA saatkonnas

Pakett oli küll võidetud, kuid New Orleansi pääsemiseks tuli hankida ka USA viisa ning Leibold polnud sugugi kindel, kas see talle üldse antakse. «Ametlikku töökohta mul polnud ning pokkeriga elatise teenimisest ei teatud tollal mitte midagi. Närveerisin kõvasti, kuid õnneks mulle siiski halastati. Küllap oli kasu koos minuga Ameerikasse sõitnud tulevasest abikaasast Kairitist, kes töötas prokuratuuris ning jättis märksa usaldusväärsema mulje kui elukutseline pokkerimängija. Kui mind hinnati pärast põhjalikku vaagimist ühekordse külastusõiguse vääriliseks, siis Kairitile anti koheselt 5-aastane piiramatu sissesõiduõigusega viisa.»

Kuigi hiljem on Leiboldid käinud USAs üle kümne korra, jättis New Orleans neile kustumatu mälestuse. «Oli tõesti väga lahe koht. Bourboni tänava bluusibaarid ja Kreooli köök, ega linna ilmaasjata Big Easy nime all tunta. Enamuse ajast veetsime muidugi kasiinos,» räägib Imre Leibold ning lisab, et kui tollal üritasid suurimad USA kasiinokeskused (iseäranis Las Vegas) kliente odavate hindadega kohale meelitada ning läbi kasiinomängude raha teenida, siis tänapäeval on rõhk pigem luksuskogemuse müümisel.