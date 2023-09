BLOGI ⟩ Kreeka ralli: võidumees Rovanperä triumfeeris ka punktikatsel, Tänak ronis lõpuks neljandaks

Kreeka ralli eel on põhiliseks jututeemaks olnud ilm. Kui eelnevatel nädalatel on ralli piirkonda laastanud maastikupõlengud, mille tõttu pidid ka WRC-tiimid oma testide toimumisaegu muutma, siis ralli nädalal hakkas sadama vihma ja seda lausa rekordiliselt palju.

Karmid tingimused on toonud juba ka esimesed muudatused. Esiteks anti teada, et ralli punktikatseks olevat Grammeni kiiruskatsest on lühendatud. Kui algselt oleks see pidanud olema 19,77 km pikkune, siis nüüd on selle uueks pikkuseks kõigest 9 km.