BLOGI ⟩ Turniiri parima mängumehe lukku keeranud Serbia jõudis esimesena MMi finaali!

Kanada on näidanud MMil väga kiiret korvpalli ning suuresti toetutakse enda liidrile Shai Gilgeous-Alexanderile. Korvpalliliiga NBA parimasse viisikusse valitud pallivõlur on MMil toonud Kanada kasuks keskmiselt 25 punkti, 7,2 lauapalli ja viis korvisöötu. MMi paremuselt kolmas korvikütt on nende numbritega enda meeskonna parim igas kategoorias.