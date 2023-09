Endine esireket naaseb tipptennisesse

«Plaanin mängida rohkem turniire kui varem. Usun, et see uudis rõõmustab paljusid. Ma ei tea, kuidas aasta algus minu jaoks läheb. Ma ei tea veel oma taset. Pean võtma rahulikult, aga sean end valmis raskeks hooaja lõpuks,» lausus Osaka, kes on langenud WTA edetabelis 603. kohale.