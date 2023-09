See tähendab, et A-alagrupi võit kuuluski võõrustajale Itaaliale, kes läbis grupifaasi kaotusteta. Neile järgnesid Serbia (4 võitu), Saksamaa (3), Belgia (2), Eesti (1) ja Šveits (0). Meenutagem, et kahel eelmisel EMil jäi Eesti kuueliikmelises alagrupis viimaseks.