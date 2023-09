«Ilmselgelt ei saa Venemaa lipp Pariisi olümpial lehvida, usun, et selles küsimuses on olemas üksmeel,» lausus riigipea väljaandele L'Équipe. «Venemaal pole riigina kohta [olümpial] ajal, mil ta on sooritanud sõjakuritegusid ja küüditab lapsi.»