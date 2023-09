Kaljust vallandatud treener nõuab FIFA kaudu saamata jäänud palka, klubi ähvardab üleminekukeeld

Otsusele lisati juurde klausel, et kui makse pole sooritatud 45 päeva jooksul, keelatakse Nõmme Kaljul uute mängijate – riigisiseselt või rahvusvaheliselt – registreerimine, kuniks summa on tasutud.

«Cardoso saab oma raha ilusti kätte sellel hetkel, kui see meile sobib,» sõnas klubi president Kuno Tehva lisades, et kuna neil on tasumisega aega järgmise üleminekuakna avamiseni, nad FIFA-poolseid sanktsioone ei karda.