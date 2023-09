Eestlane võitis ühe maailma raskeima maratoni

Maratonil osalemiseks oli Juhtile toeks Fenix Casino ekstreemsportlasi toetav projekt Fenix Adventure, mis on loodud, et toetada julgeid ja väljapaistvaid inimesi ning nende tegemisi. Fenix Casino turundusjuhi Marje Braunbrücki sõnul on projekti kõige olulisem eesmärk toetada sportlaste ettevõtmisi ja teekondi nii, et need oleksid eelkõige turvalised, hästi planeeritud ja kõike vajalikuga varustatud. «Maratoni korraldajad rõhutasid pärast rasket võistlust korduvalt, et Juhti ettevalmistus, täpne planeerimine ja oskus oma jõudu arvestada ning ennast ka õigetel hetkedel hoida, oli just see, mis võidu tõi.