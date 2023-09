Ronaldo on alati meedia huviorbiidis ning erandiks polnud ka Bratislavas 21 000 pealtvaataja silme all toimunud kohtumine. 38-aastane Saudi Araabia klubi Al Nassri ründaja ei suutnud Slovakkia vastu väravat lüüa, kuid ei saa öelda, et mees ei proovinud.