Tänaku tiimikaaslane pakkis Kreekas kohvrid, meeskond tunneb, et vedas teda alt

Kolme Rally1-autoga Kreekas starti tulnud M-Sport jätkab kümnendal MM-etapil vaid kahe autoga. Kui Loubet mured hakkasid ilmnema juba väidetavalt neljapäeval, siis probleemidest ei pääsenud reedel ka Tänak. Lõunasel pausil kulus tal auto korda saamiseks lubadust rohkem aega ja ta sai üle kolme minuti ajatrahvi. Ka härrasmeessõitja Jourdan Serderidis kurtis, et autol on mingid probleemid.

Sellised mured on M-Spordile mõru pill alla neelata, mis on pidanud ebaõnnestumisi taluma mitu rallit järjest. Seda enam, et Kreekasse saabuti kõrgete ootustega, sest aasta tagasi suudeti rallil avapäeva järel hoida kaksikjuhtimist, kui meeskonda kuulusid Sebastien Loeb ja Loubet.