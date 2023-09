Charles Leclerc on tuntud võidusõitjana, kuid on ka andekas artist.

Sel nädalal selgus, et Monacol on võimalus osaleda järgmisel aastal toimuval Eurovisioni lauluvõistlusel. Uudisele reageeris ka Monaco vormel 1 sõitja Charles Leclerc, kes tegeleb vabal ajal muusika loomisega, ning andis mõista, et on väljakutseks valmis.