Tänak alustas teist võistluspäeva üheksandalt positsioonilt ning pidi seetõttu tegelema ohtralt raja puhastamisega. Kreekas on see väga keeruline väljakutse ning seda tunnistas ka ralliäss ise.

«Kreekas pole raja puhastamine kuidagi kasulik. See on väga väljakutsuv. Tee on väga libe ning lisaks sellele teistel läbimistel muudab olukorra keerulisemaks kitsas sõidujoon. Kiiresti liikuda on sedasi keeruline,» lausus Tänak pärast teist võistluspäeva RallyTVle antud intervjuus.