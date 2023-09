Kapten Vassiljev: mõtlesime naiivselt ja vastane karistas meid karmilt

Eesti sai enda mängu mängida minimaalselt. Mida Rootsi tegi, et suutis väljakul toimunut täielikult dikteerida? «Koos treenitud nädala jooksul oli meil väga hea enesetunne. Olime kindlad, et suudame Rootsi vastu mängida. Nüüd, pärast mängu võib rahulikult öelda, et võib-olla mõtlesime naiivselt ja vastane karistas meid karmilt. See oli hea õppetund,» alustas Vassiljev.

Loodeti, et Rootsi võib olla alagrupi liidritest Belgiast ja Austriast hammustatavam vastane, kuid tegelikkuses see nii polnud. «Tagasilöögid on valusad, aga mõnikord on need näiteks 0:1 kaotusest kasulikumad. Sellest mängust on palju asju, mida üle vaadata ja parandada. Võime trennides enesekindlalt rääkida, kuidas mängima hakkame, kuid reaalsus kujuneb teistsuguseks. Täna oli väga kvaliteetne vastane. Nad ka näitasid seda väljakul, eriti üks-üks olukordades, fitnessi osas. Kui tahame loota midagi paremat, peame nendes kõigis asjades juurde panema. Kahjuks või õnneks jalgpall areneb ja peame mõnest teisest kiiremini arenema,» jätkas kapten.