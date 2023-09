Serbia korvpallitäht tõusis MMi rekordimeheks

Nimelt sai poolfinaalis Kanada vastu säranud tagamehest esimene mängija, kes tabanud MMil kaugviske 24 järjestikuses kohtumises, milles ta on väljakul käinud. 31-aastane serblane osales esimest korda MMil 2014. aastal.

Bogdanović on MMidel visanud nüüd kokku 427 punkti, millega hoiab vastavas pingereas 16. kohta. Tänu kohtumisele Kanada vastu pääses NBAs Atlanta Hawksi esindav pallur mööda legendaarsest Dirk Nowitzkist (425).

Homme kell 15.40 algavas MM-finaalis Saksamaa vastu on Bogdanovićil hea võimalus tõusta veelgi kõrgemale. Vähemalt 11 punkti viiks ta 13. kohale, 21 silma aga 12. positsioonile. Sel MMil on Bogdanović keskmiselt toonud 19,4 silma mängus, aga viimases kolmes kohtumises on ta visanud vähemalt 20 punkti.