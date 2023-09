Eelmisel hooajal noorimaks ralli maailmameistriks kroonitud soomlane võitis mullu kuus etappi ning kolm võistlust enne tänavuse hooaja lõppu on tal kirjas poole vähem esikohti. Samas on Rovanperä olnud väga stabiilne, sest kui välja jätta katkestamine Soomes, on ta halvimal juhul olnud neljas.