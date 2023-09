Võib meenutada, et Läti loositi surmagruppi, kuhu kuulusid turniiri suursoosikute hulka arvatud Kanada ja Prantsusmaa. Ent lätlased suutsid Prantsusmaa alistada 88:86 ning koos Liibanoni üle saadud võiduga pääseti edasi.

Tundus, et nüüd on kõik, sest kaotus Kanadale võeti kaasa ning vahegrupis ootasid ees tiitlikaitsja Hispaania ja Lõuna-Ameerika suurjõud Brasiilia. Ent lätlased said neist mõlemastki jagu ja veerandfinaaliuks löödi sõna otseses mõttes jalaga lahti.