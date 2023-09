Soome ralliekspert WRC-sarja sõitjate turust: Tänak otsustab esimesena

WRC-sarjas on järgmiseks hooajaks sõitjatest seni leping allkirjastatud vaid Thierry Neuville'il, kes jätkab Hyundais. Seetõttu spekuleeritakse üha enam ka selle üle, kes võiksid tiime vahetada.

Üheks selliseks meheks on Tänak, kes lõi tänavuse hooaja eel käed M-Spordiga. Toona hõigati välja, et mõlema sihiks on võita tänavu sõitjate MM-tiitel, kuid kolm etappi enne hooaja lõppu jääb ta üldarvestuses esikohta hoidvast Kalle Rovanperäst (Toyota) maha 81 punktiga ehk hooaja eel välja käidud eesmärki täita ei suudeta.