Raseda elukaaslase vastu vägivallatsemises süüdistatav tippjalgpallur klubi juurde ei naase

Antony on nii Brasiilia kui ka Suurbritannia politsei poolt uurimise all, sest endine elukaaslane Gabriela Cavallin süüdistab teda mitmel korral vägivallatsemises. Kusjuures vahepeal oli Cavallin ka rase, kuid see kahjuks katkes tal. Lisaks Cavallinile on Antony vastu esitanud süüdistused veel kaks naist.

23-aastase jalgpalluri sõnul on tegu valesüüdistustega ja ta on korduvalt rõhutanud, et on süütu ja usub, et tõde tuleb lõpuks päevavalgele. Küll eemaldati ta süüdistuste tõttu Brasiilia koondise koosseisust selle kuu mängudeks.