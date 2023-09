WRC-sarja üks tähtsamaid ninasid rõõmustab radikaalseid rallisõpru

«Tulevaste regulatsioonide arutelu on ülioluline. Kõik praegu MM-sarjas osalevad tiimid nõustuvad, et tulevik – mis tahes kombinatsioonis – on segu hübriid- ja säästvatest kütustest,» ütles WRC Promoteri vanemdirektor Peter Thul intervjuus DirtFishile.