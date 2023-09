Saaremaa ralli liigub vägeva rekordi suunas

Saaremaa ralli võistluste juht Rasmus Uustulnd: «Kaugatomal oleme muutnud stardi asukohta ja seega sõidetakse katse natukene uuel kujul. Uue väljakutsena oleme võistlejatele sel aastal pakkumas katset Saaremaa põhjarannikul. Katse ei ole täiesti uus, sest aastaid tagasi on seda osaliselt läbitud, kuid mitte selles formaadis. Osavõtjate registreerumine ja huvi Saaremaa ralli vastu on olnud heas mõttes üllatavalt suur. Registreerimine on veel avatud kaks nädalat, kuid ralli ajakanal on piiratud ja registreerumisega tuleks kiirustada.»