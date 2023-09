Rekordi püstitanud Kristin Tattar jõudis maagilisele tähisele imelähedale

Veidi enam kui nädal tagasi kahekordseks maailmameistriks kroonitud Tattar juhib ülikindlalt maailmaedetabelit. Värskelt avaldatud PDGA edetabelis on tema reitinguks 999 ehk võrreldes möödunud kuuga kasvas see viie pügala võrra. Nõnda kõrge reitinguni pole ükski naismängija varem küündinud.

Samas on Tattar nüüd ülilähedal maagilise PDGA reitingu 1000 piiri alistamisele. See on saavutus, mis olnud jõukohane ainult kõrgel tasemel mängivatele meesmängijatele. Eestis on hetkel sel tasemel Mauri Villmann (1028), Albert Tamm (1022), Silver Lätt (1012), Mathias Villota (1009) ja Hannes Kurn (1007).