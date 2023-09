Järgmine samm NBA suunas: Henri Drell pääses Chicago Bullsi treeninglaagrisse

23-aastane Drell on viimastel aastatel olnud Bullsi radaril. Kahel eelneval hooajal mängis ta NBA klubi tütarmeeskonnas Windy City Bullsi eest G-liigas. Samuti esindanud Bullsi kahel suvel NBA suveliigas.

Need numbrid olid piisavad, et teenida endale esmakordselt leping Chicago Bullsi treeninglaagrisse. Hetkel on sinna kutsutud juba 21 mängijat, kellest 13 omavad garanteeritud lepingut.