M-Sport ei kavatse Rally1-programmi lõpetada

M-spordi kohal hakkasid murepilved tekkima möödunud nädalavahetusel, kui Prantsusmaa meedias avaldati intervjuu Pierre-Louis Loubet'ga. Seal teatati, et M-Sport võib tuleval aastal MM-sarjast kaduda. Kiiresti selgus, et tegemist oli vale uudisega ja tänaseks juba eemaldatud.

Tippseltskonnas ainsa eratiimina tegutseva M-Spordi hooaeg pole kulgenud loodetult. Nende Rally1-auto pole olnud piisavalt vastupidav ning samuti kogetud palju ebaõnne. Samas kinnitas M-Spordi omanik Malcolm Wilson, et kindlasti jätkatakse tipptasemel ja neil on olemas kõik, et naasta kõige kõrgemale.