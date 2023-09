PRIIT PULLERITS ⟩ Jalgpalli upitamine Eestis on muutunud tragikoomiliseks

Eesti jalgpallikoondise viimase kolme mängu väravate vahe on 0:13.

On ju loogiline, et kui jälgime kodumaist sporti, suuname suurema valgusvihu sinna, kus on oodata häid tulemusi. Mäletate murdmaasuusatamist? Kunagi tulid teleülekanded pea igalt MK-etapilt, Otepäält eriti suurte jõududega – Lembitu Kuuse käis alati entusiastlikult kohal –, kirjutavad ajakirjanikudki sõitsid välismaale, kui kuskil olid kavas Eesti suusatajaile sobivad distantsid.