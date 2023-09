Seni on Eesti korvpalluritest mänginud maailma parimaks liigaks peetavas NBAs vaid Martin Müürsepp, kuid see oli juba 25 aastat tagasi. Viimasel paaril aastal on sinna pääsemiseks kõva tööd teinud Henri Drell, kes sai võimaluse teha koos Chicago Bullsiga kaasa treeninglaager.