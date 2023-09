Kreeka MM-ralli eel kaost tekitanud tormis hukkus viis jalgpallurit

Tormi tõttu purunesid kaks tammi, mille tõttu ujutati üle Derna sadamalinn. Tripolis olev keskvalitsus on öelnud, et hukkunud on vähemalt 2300 inimest, aga Dernat kontrolliv ida-administratsioon väidab, et hukkunuid on üle 5300 ja tuhanded inimesed on veel kadunud.