Rõõmusõnum spordifännidele: Ilves ja Co. tulevad ka tuleval aastal Otepääle!

Neljandat talve Tehvandi spordikeskuses aset leidev MK-etapp pakub sportlikku meelelahutust ja põnevat võistlusprogrammi tervele perele. Esimest võistluspäeva alustatakse just Otepääle omase ning MK-karussellis populaarseks muutunud mass-stardist, kus võistlejad alustavad murdmaasuusatamisega ning suunduvad seejärel hüppemäele. Kahel järgmisel võistluspäeval on kavas individuaalvõistlused. Pealtvaatajad saavad oma lemmikutele kaasa elada nii murdmaaraja ääres kui ka hüppemäe jalamil, seisab pressiteates.

Otepääl aset leidva MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardti sõnul pööratakse 2024. aasta veebruaris toimuval suusapeol erilist tähelepanu just pealtvaatajate heaolule. «Oleme kohandanud võistluspaiga ülesehitust just publikule mõeldes, näiteks muudame murdmaavõistlusele kaasa elamise kompaktsemaks ning toome võistluse suurele suusastaadionile,» kirjeldas Markvardt. Ta lisas, et lisaks maailma paremikule kaasa elamisele on pealtvaatajatel võimalus osa saada meelelahutusprogrammist, mis muudab sporti täis nädalavahetuse meeldejäävaks kogu perele.