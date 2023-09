Kahevõistleja Kristjan Ilves on suvel teinud kardinaalse muutuse oma hüppestiilis ja rassinud kõvasti murdmaatreeningutel. Eesmärk on tiitlivõistlustevabal hooajal taset tõsta, et võidelda 2025. aasta MMil ja 2026. aasta olümpial medalite eest.