Norra koondise kahevõistluse spordidirektori Ivar Stuani sõnul on USA kahevõistluse jaoks väga oluline. «Me tahame, et nende sportlased võitleksid esikümnekohtade eest. Kui ala pakub huvi USAs, siis on see ka märk Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, et näitame arengut. Meie abi USA-le on mingis mõttes poliitiline samm. Neil on endiselt oma koondis, aga saadame neile oma treenereid abiks.