Rannula Kalev/Cramo uutest eestlastest: neil tuleb enda näitamise aasta

25. septembril on esimeseks vastaseks Rootsi meister Norrköpingi Dolphins. Kui sellest üle saadakse, jääb veel kaks tõket. «Kindlasti peame edasipääsu tähtsaks. Esiteks on Meistrite liiga FIBA Europe Cupiga võrreldes kõrgema tasemega, teiseks on sinna pääsemine klubile rahaliselt kasulikum ja aitaks mõnest murest üle saada,» alustas Rannula.