Mured seljatanud Rein Taaramäe läheb püüdma ihaldusväärset tiitlit

«Tegelikult oli mulle ostetud pühapäevaks lennupilet Hollandisse, kus järgmisel nädalal võistlen Euroopa meistrivõistlustel eraldistardis. Kuid kolmapäevasel treeningul pärast kolmandat tundi tundsin nagu punn oleks pudeli eest ära läinud ja viimaste nädalate vinduv olek ja jõuetus (mille tõttu sai ka Vuelta katkestatud) kadunud. Viimased kaks tundi treeningust oli hoopis teise poweriga. Siis tekkis tunne, et paganama kahju oleks Tartu rattamaratonist kõrvale jääda,» selgitas Taaramäe, kellel õnnestus lennugraafikut muuta.

«Kindlasti lähen lahingut andma. Tahan sõita täie naudingu ja kogu võimsusega, sest Tartu Rattamaratoni võitu mul veel ei ole. Samuti on see väga hea treening Euroopa meistrivõistlusteks,» lisas igapäevaselt Belgia profimeeskonnas Intermarché–Circus–Wanty pedaalival eestlane. Ka jalgratta valikul on Taaramäe tegemas muudatusi.