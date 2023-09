Rootsi seis EM-valiksarjas finaalturniiri silmas pidades on täbar. F-alagrupis ollakse kuue punktiga kolmandal positsioonil, ent nii Belgiast kui ka Austriast jäädakse seitsme silma kaugusele. Arvestades, et kõikidel on pidada veel kolm kohtumist, siis vajab Rootsi EMile pääsemiseks rohkelt vastaste ebaõnne.